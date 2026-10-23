Das kann nur der VfB Suhl. Beziehungsweise sein Fanclub alwaySUHLtras. Wie in jeder nahen zurückliegenden Saison organisiert die Anhängergemeinschaft auch in dieser Spielzeit gemeinsam mit der Süd-Thüringen-Bahn (STB) einen Sonderzug zu einem Auswärtsspiel. Diesmal geht es jedoch nicht nach Erfurt, Eisenach oder Meiningen. Es geht nach Dresden! Zum Spitzenspiel am 31. Oktober zwischen dem Vizemeister aus Sachsen und dem Deutschen Meister aus Thüringen.