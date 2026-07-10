Der Süden Thüringens ist arm an Schwimmgelegenheiten? Von wegen! Die Vielfalt an sommerlichen Freibädern zwischen Werra und Rennsteig, Rhön und Saale kann sich wirklich sehen lassen. Insgesamt rund 90 Bäder und Seen locken in Südthüringen und den Nachbarregionen – für einen Sprung ins kühle Wasser, zum Relaxen oder Sonnen, in den Biergarten oder auf den Beachvolleyballplatz, für sportliche Aktivitäten oder für einen entspannten Sommertag mit Familie oder Freunden.