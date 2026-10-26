Große Trauer um Reingert Richter: Ein Leben für die Leichtathletik

Im Alter von 90 Jahren ist am 19. Oktober 2026 Reingert Richter verstorben. Er war ein Sportfreund, der die Leichtathletik in Thüringen über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat.
Reingert Richter hat die Thüringer Leichtathletik über Jahrzehnte geprägt. Er förderte Generationen von Sportlern. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.
Im Alter von 90 Jahren ist am 19. Oktober 2026 Reingert Richter verstorben. Er war ein Sportfreund, der die Leichtathletik in Thüringen über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat.
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Vor 65 Jahren begann Richter seine Tätigkeit als Übungsleiter bei der BSG Lok Arnstadt. Schnell gelang es ihm, eine junge, ehrgeizige Trainingsgruppe aufzubauen, die unter seiner Leitung schon bald Erfolge bei Wettkämpfen auf Kreis- und Bezirksebene feierte. Besonders angetan hatten es ihm die Mittelstrecken. Dank seines zielgerichteten Trainings erzielten seine Schützlinge Leistungen, die auch heute noch in den Statistiken der jeweiligen Altersklassen im Vorderfeld zu finden wären.
Ein besonderer Beleg dafür waren die DDR-Jugendmeisterschaften 1964 in Magdeburg. In den 3-mal-1000-Meter-Staffeln wurden sowohl die A-Jugend mit Harald Koch, Hans-Jürgen Robbi und Achim Zentgraf als auch die B-Jugend mit Ekkehard Lehmann, Hans-Jobst Lutter und Michael Seever jeweils beste BSG-Staffel hinter den Sportklub-Staffeln. Diese verfügten im Training natürlich über ganz andere Möglichkeiten.
Richter erstellte individuelle Trainingspläne und achtete konsequent darauf, dass sie eingehalten wurden. Ob auf der Bahn oder im Gelände – jeder hatte sein Pensum zu absolvieren. Unvergessen sind die winterlichen Trainingseinheiten, bei denen die Athleten regelmäßig vom Lok-Platz nach Plaue, zur Behringer Schenke oder sogar bis zur Autobahnauffahrt Eischleben liefen. Wer dabei zu mogeln versuchte, hatte schlechte Karten: Herr Richter hätte es garantiert bemerkt!
So kam es nicht von ungefähr, dass die Lok-Läufer in der Region und darüber hinaus einen Namen hatten. Richter investierte viel Zeit in die Ausbildung seiner Schützlinge – ehrenamtlich und neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer. Dank der Freifahrtscheine der Deutschen Reichsbahn, die Lok Arnstadt als Sportgemeinschaft der Bahn nutzen konnte, war die Trainingsgruppe in der gesamten DDR unterwegs. Bei Wettkämpfen in Berlin, Leipzig, Rostock, Cottbus, Magdeburg und vielen weiteren Städten konnten sich die Läufer mit der Konkurrenz messen.
In den frühen 1960er-Jahren war Harald Koch das Aushängeschild der Gruppe. Als 2000-Meter-Hindernisläufer schaffte er es, für den SC Leipzig startend, bis in die Jugendnationalmannschaft der DDR. Auch Ekkehard Lehmann gelang der Sprung in den Hochleistungssport, nachdem er zum SC Turbine Erfurt delegiert worden war. Zahlreiche weitere Athleten knüpften in späteren Jahren an diese Erfolge an. Dazu gehörten Hans-Jürgen Robbi und Alexander Fritsch, der den Rennsteiglauf über die Halbmarathon- und Marathondistanz mehrfach gewann.
Doch die Trainertätigkeit war nur eine Seite von Richters Wirken. Mindestens ebenso viel Zeit investierte er in die Verbandsarbeit. Sowohl im Kreisfachausschuss (KFA) Leichtathletik des Kreises Arnstadt als auch im Bezirksfachausschuss (BFA) Erfurt übernahm er führende Aufgaben.
Nach der Wiedervereinigung weitete Richter sein Engagement aus. Er wurde zum Vizepräsidenten des Thüringer Leichtathletik-Verbands (TLV) gewählt und vertrat die Interessen Thüringens im Verbandsrat des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Seine Verdienste wurden vielfach gewürdigt: Richter war Ehrenmitglied des TLV und erhielt mit der Johann-Christoph-GutsMuths-Ehrenplakette in Gold die höchste Auszeichnung des Thüringer Verbands.
Auch bei der Organisation von Laufveranstaltungen setzte er wichtige Impulse. Anfang der 1990er-Jahre rief der ESV Lok Arnstadt unter seiner Mitwirkung den Citylauf ins Leben. Ab 2001 führte er die Veranstaltung als Vorsitzender des LSV Lok Arnstadt weiter und lockte Thüringer Spitzenläufer auf den damals noch schnellen Kurs nach Arnstadt.
Richter war zudem maßgeblich daran beteiligt, die Stundenlaufserie in Stadtilm ins Leben zu rufen. Nach der Fertigstellung des Jahn-Stadions wurde sie in Arnstadt fortgesetzt, ehe sie 2011 nach Ichtershausen wechselte. Heute ist sie leider vollständig aus dem Wettkampfkalender verschwunden.
Über all die Jahre galt Richters besondere Aufmerksamkeit der Förderung des Kinder- und Jugendsports. Ob Kreis- und Bezirksmeisterschaften, Kreisjugendspiele oder eigens für junge Athleten organisierte Leichtathletiksportfeste – zuletzt im Stadion in Ichtershausen: Richter war stets federführend dabei.
Wie wertvoll seine Arbeit war, zeigt sich heute auch daran, was fehlt. Es gibt kaum noch Nachfolger, die sein Lebenswerk fortführen. Kreismeisterschaften, Kreisjugendspiele und Leichtathletiksportfeste für Kinder und Jugendliche finden nicht mehr statt. Für die Leichtathletik, die oft als „Krone der olympischen Sportarten“ bezeichnet wird, ist das eine traurige Entwicklung.
Mit Reingert Richter verliert die Thüringer Leichtathletik nicht nur einen engagierten Funktionär und erfolgreichen Trainer, sondern auch einen Menschen, der über Jahrzehnte hinweg Generationen von Sportlern geprägt und dem Nachwuchs eine Perspektive gegeben hat. Sein Wirken wird in Erinnerung bleiben.