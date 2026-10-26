Große Trauer um Reingert Richter: Ein Leben für die Leichtathletik

Über all die Jahre galt Richters besondere Aufmerksamkeit der Förderung des Kinder- und Jugendsports. Ob Kreis- und Bezirksmeisterschaften, Kreisjugendspiele oder eigens für junge Athleten organisierte Leichtathletiksportfeste – zuletzt im Stadion in Ichtershausen: Richter war stets federführend dabei.

Wie wertvoll seine Arbeit war, zeigt sich heute auch daran, was fehlt. Es gibt kaum noch Nachfolger, die sein Lebenswerk fortführen. Kreismeisterschaften, Kreisjugendspiele und Leichtathletiksportfeste für Kinder und Jugendliche finden nicht mehr statt. Für die Leichtathletik, die oft als „Krone der olympischen Sportarten“ bezeichnet wird, ist das eine traurige Entwicklung.

Mit Reingert Richter verliert die Thüringer Leichtathletik nicht nur einen engagierten Funktionär und erfolgreichen Trainer, sondern auch einen Menschen, der über Jahrzehnte hinweg Generationen von Sportlern geprägt und dem Nachwuchs eine Perspektive gegeben hat. Sein Wirken wird in Erinnerung bleiben.