Was wird den Diskogängern dabei geboten? Am Samstag steht alles unter dem Motto „Die Kartarena lebt – auf allen Floors“. Dabei wird die Vielfalt und der Spirit der ehemaligen Kartarena gefeiert – mit mehreren thematisch gestalteten Floors, ganz im Stil von damals. In der Arena geben sich die DJ-Legenden der Club-Geschichte die Ehre: DJ Keks (Sascha Lauterbach) – ehemaliger Resident und Garant für volle Tanzflächen DJ Heinz Felber – bekannt aus der hr3 Clubnight und vielen regionalen Clubs DJ Louis Garcia – mit seiner Hit-Single „Forever“ brachte er die Arena einst zum Kochen DJ Igor (Christian Richter) – Veranstalter und Urgestein der Szene