Große Ofenausstellung in Suhl Heizkosten senken – moderne Ofentechnik clever nutzen

Wenn der Winter in Südthüringen richtig zupackt, spüren viele Hausbesitzer das nicht nur draußen, sondern auch im Geldbeutel. Hohe Heizkosten, verschneite Photovoltaikanlagen und weniger effiziente Wärmepumpen stellen viele vor Fragen. Welche Lösungen jetzt wirklich entlasten – und wie Pelletöfen als clevere Heizungsunterstützung helfen können, erfahren Sie hier.

Verschneite Wälder, klare Luft und frostige Nächte: In Südthüringen zeigt sich der Winter oft von seiner schönsten Seite. Für Wintersportfreunde ein Genuss – für viele Hausbesitzer jedoch eine echte Herausforderung. Denn gerade bei anhaltender Kälte arbeiten Wärmepumpen weniger effizient. Hinzu kommt: Ist die Photovoltaikanlage mit Schnee bedeckt, bleibt der Stromertrag aus. Das Ergebnis merken viele spätestens bei der nächsten Abrechnung.
 
Wärmepumpe sinnvoll ergänzen – Heizkosten spürbar senken
Eine moderne Heizung funktioniert am besten im Zusammenspiel mehrerer Systeme. Wer seine Wärmepumpe ergänzen möchte, setzt immer häufiger auf Pelletöfen als Heizungsunterstützung.
Besonders gefragt sind automatische Pelletöfen mit Wasserführung, die in das bestehende Heizsystem eingebunden werden und einen Teil der Wärmeversorgung übernehmen – effizient, komfortabel und kostensparend. Die Geräte decken Leistungsbereiche von etwa 2 bis 24 kW ab und eignen sich damit für unterschiedlich große Wohnflächen

Pelletofen für mehrere Räume – gleichmäßige Wärme im ganzen Haus

Mit einem kanalisierbaren Pelletofen lässt sich die erzeugte Warmluft gezielt in mehrere Räume verteilen. So entsteht ein angenehmes Raumklima im gesamten Wohnbereich – ideal für Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser.
 
Hybrid- und Kombiöfen: Holz oder Pellets – Sie entscheiden
Wer das Knistern von Scheitholz liebt, aber auf Komfort nicht verzichten möchte, findet in Hybridöfen und Kombiöfen mit Holz und Pellets die passende Lösung.
Gleichzeitig sorgen sie für die wohlige Ofenwärme, die viele in der kalten Jahreszeit schätzen.

Auch für Gas- und Ölheizungen eine sinnvolle Ergänzung
Moderne Pelletöfen können nicht nur Wärmepumpen unterstützen, sondern auch Gas- und Ölheizungen entlasten. Das senkt den Energieverbrauch und macht unabhängiger von steigenden Preisen. Zusätzlich sind viele Modelle BAFA-förderfähig, was die Investitionskosten deutlich reduziert.
 
Neugierig geworden?
Große Ofenausstellung in Suhl – persönlich beraten lassen
Inhaberin Denise Rieß von Schornstein- und Kaminbau Suhl A. Walther informiert: „In unserer zweigeschossigen Ausstellung in der Gothaer Straße 115 in Suhl finden Interessierte eine große Auswahl an Pelletöfen, Hybridöfen und Kombiöfen. Unser Fachteam berät ausführlich, zeigt passende Modelle und prüft bei Bedarf direkt vor Ort, welche Lösung technisch und wirtschaftlich am besten zum Gebäude passt.“

Schornstein- und Kaminbau Suhl
A. Walther, Inhaberin Denise Rieß
Gothaer Straße 115
98527 Suhl

Tel.: 03681 / 300 932
info@kaminbau-walther.de
www.kaminbau-walther.de
Kaminstudio in Suhl

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9 – 17 Uhr