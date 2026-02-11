Große Ofenausstellung in Suhl Heizkosten senken – moderne Ofentechnik clever nutzen

Verschneite Wälder, klare Luft und frostige Nächte: In Südthüringen zeigt sich der Winter oft von seiner schönsten Seite. Für Wintersportfreunde ein Genuss – für viele Hausbesitzer jedoch eine echte Herausforderung. Denn gerade bei anhaltender Kälte arbeiten Wärmepumpen weniger effizient. Hinzu kommt: Ist die Photovoltaikanlage mit Schnee bedeckt, bleibt der Stromertrag aus. Das Ergebnis merken viele spätestens bei der nächsten Abrechnung.



Wärmepumpe sinnvoll ergänzen – Heizkosten spürbar senken

Eine moderne Heizung funktioniert am besten im Zusammenspiel mehrerer Systeme. Wer seine Wärmepumpe ergänzen möchte, setzt immer häufiger auf Pelletöfen als Heizungsunterstützung.

Besonders gefragt sind automatische Pelletöfen mit Wasserführung, die in das bestehende Heizsystem eingebunden werden und einen Teil der Wärmeversorgung übernehmen – effizient, komfortabel und kostensparend. Die Geräte decken Leistungsbereiche von etwa 2 bis 24 kW ab und eignen sich damit für unterschiedlich große Wohnflächen