Mit einem stark dezimierten Kader ging es für die Mannschaft des 1. FC Sonneberg 2004 nach Ohrdruf. Trainer Roberto Benn musste auf zahlreiche Akteure verzichten: Held, Elschner, Bernschneider, Krempel und Fritsche fehlten verletzt oder krank. Röhlig, Sauerteig, Benn und Holland standen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. So feierte der erst 17-jährige Sayed Hamed Hosseini sein Startelfdebüt in der Sonneberger Landesklasse-Elf.