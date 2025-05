Erlangen (dpa/lby) - Bei einer großen Katastrophenschutzübung in Erlangen haben etwa 800 Einsatzkräfte die Rettungsarbeiten nach einem Flugzeugabsturz in der Stadt simuliert. Bei dem Szenario war ein Hochhaus von einer abstürzenden Frachtmaschine getroffen worden, zudem kam es in einem fiktiven Chemiewerk in der Nähe durch das Flugzeugwrack zu einem Gefahrgutunfall. Die Retter mussten sich bei der Übung um die Versorgung von etwa 100 Verletzten kümmern.