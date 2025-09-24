Vor genau 200 Jahren eröffnete die Sparkassen in Meiningen ihre Pforten. Pünktlich um 9 Uhr ging am Montag die Party in der prächtigen Filiale Leipziger Straße los: Neben einem Kinderprogramm und dem Backen von Waffeln wurde den Gästen allerhand geboten. Das Highlight war die Scheckübergabe im Wert von 1000 Euro an die ISA Kompass-Kinderwohngruppe Herpf, gefolgt vom Tortenanschnitt durch Vorstandsvorsitzende Annette Theil-Deininger und Vorstandsmitglied Kay Gehri. Zu diesem besonderen Ereignis erschienen auch Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder und die Vizelandrätin Susanne Reum, die den Mitarbeitern der Sparkasse ihre herzlichsten Glückwünsche überbrachten. Die Feierlichkeiten dauerten bis 17 Uhr an.