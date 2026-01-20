Das Fernwärmenetz in Bad Salzungen wird weiter ausgebaut. In diesem Jahr will die TEAG mit dem ersten Bauabschnitt beginnen. Zunächst sollen von der Charlottenstraße bis zum Entleich Fernwärmeleitungen verlegt werden. Im nächsten Jahr könnte es dann von der Pestalozzistraße bis zum Markt weitergehen. Das Problem dabei ist: In diesem Gebiet sind alle Straßen aufwendig saniert worden und müssen nun noch einmal geöffnet werden.