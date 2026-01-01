Überall auf der Welt wurde das neue Jahr mit Partys und Feuerwerk begrüßt – so auch im schönen Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Ein farbenprächtiges Spektakel erhellte die Nacht, so als würden Hunderte von bunten Sternen über das wolkenverhangene Firmament tanzen. Die fünf schönsten Silvesterhimmelsbilder stehen nun fest. Eingereicht wurden die spektakulären Bilder per E-Mail. Von der Wunderkerze bis hin zu beeindruckender Pyrotechnik war alles dabei. Ganze Ortschaften wurden von schwebenden Lichter erhellt, sei es nun in strahlenden Goldtönen oder einem bunten Durcheinander. Nicht nur in Meiningen und Schmalkalden glitzerte der Himmel. Viele Einsendungen zeigen das Spektakel in den ländlichen Regionen, wie beispielsweise Untermaßfeld, Christes, Fambach, Sülzfeld, Hümpfershausen, Rohr und Herges-Hallenberg. Alle Wettbewerbsbeiträge sind in der Bildergalerie auf unserer Internetseite zu finden.