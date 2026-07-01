Ein besonderes Jubiläum wirft seine Schatten voraus: Im Jahr 2026 begeht die Gemeinde Rosa das 1200. Jahr ihrer urkundlichen Ersterwähnung. Aus diesem Anlass lädt die Gemeinde vom 3. bis 12. Juli 2026 zu einer großen Festwoche ein, die Geschichte, Brauchtum, Kultur und Gemeinschaft verbindet. Bürger, ehemalige Einwohner, Gäste aus der Region sowie alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam dieses Ereignis zu feiern.