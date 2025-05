Große Emotionen beim FC Bayern Müller-Abschied mit Pointe und Kakadu - "Wird ewig wirken"

Party bis tief in die Nacht

"Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein, die Show natürlich auch ein bisschen. Ich freue mich aber auch auf das, was kommt. Auch wenn das nicht halb so schön sein kann, wie das, was gewesen ist", sagte Müller. "Jetzt wird gefeiert. Ich liebe Euch alle." Die Party endete tief in der Nacht in einem Edellokal in der Alten Börse in der Münchner Innenstadt.