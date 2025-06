Feierlich sollte es zugehen bei der Übergabe hart erarbeiteter Abiturzeugnisse. Für die Absolventen des Meininger Henfling-Gymnasiums ist das seit vielen Jahren alleine durch den Veranstaltungsort garantiert. Und so bekamen am Samstag 66 Schülerinnen und Schüler des aktuellen Jahrgangs 2025 erneut ihre dokumentierte Hochschulreife im Großen Haus des Meininger Staatstheaters überreicht. Dazu gab es nicht nur warme Worte und Lebensweisheiten in der Festrede von Schulleiter Olaf Petschauer, sondern auch Stipendien, Buch- und Geldpreise unter anderem vom Henfling-Förderverein und der Volksbank Main-Rhön. All das wurde ausführlich dokumentiert – diesmal auch durch ein Team des MDR-Fernsehens. Nicht, um ein 30-Sekunden-Einspieler für die Regionalnachrichten zu produzieren, vielmehr soll in einem mit fünf Minuten außergewöhnlich langen Beitrag für die ARD-Tagesthemen der Frage nachgegangen werden, wie junge Talente in Thüringen fit für den Absprung ins weitere berufliche Leben gemacht werden. Man darf gespannt sein, ob es die sich dynamisch entwickelnde Weltlage zulässt, dass der Beitrag am Montagabend gesendet werden kann ...