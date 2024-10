Große Autos in der Stadt: Vorerst keine Extra-Parkgebühren für SUVs in den Städten

Jena/Erfurt (dpa/th) - In den großen Städten in Thüringen sind bisher keine Extra-Parkgebühren für SUVs und andere besonders große, schwere oder lange Autos geplant. "Es gab und gibt in Jena derzeit keine derartigen Überlegungen", sagte Stefanie Braune von der Stadtverwaltung in Jena. Gleiches gilt den Sprechern zufolge auch für Erfurt, Weimar und Gera. In den Städten seien weder die rechtlichen Voraussetzungen noch die technischen Rahmenbedingungen für eine effektive Umsetzung vorhanden, hieß es.