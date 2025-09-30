Voller Tatendrang schlugen die Schülerinnen und Schüler des Meininger Henfling-Gymnasiums die Wiedehopfhacken in den Boden. Im Zuge einer großen Baumpflanzaktion befreite die neunte Klasse die zuvor markierten Stellen von allerlei Gras und Geflecht. Danach war Kraft gefordert. Mit der spatenartigen Seite des Werkzeugs lockerten sie den Boden auf, befreiten den Untergrund von dicken Wurzeln und hackten ein 30 Zentimeter tiefes Loch hinein. Mit großer Vorsicht positionieren die Schüler die Setzlinge der Weißtanne in die entstandene Kuhle und verteilten lockere Erde drumherum. Zum Schluss zogen sie ein wenig an der Spitze des Bäumchens, um zu kontrollieren, dass das kleine Pflänzchen sicher in der Erde sitzt.