„Was sie eingepackt haben, unsere Freunde – das weiß ich auch noch nicht genau. Mal sehen!“ Selbst Susi Schmand aus Hermannsfeld lässt sich also überraschen, welche Figuren, Tiere und Formen in diesem Jahr am Rhöner Himmel schweben, wenn am Samstag und Sonntag zum Drachenfest Dinge das Fliegen lernen, von denen man es nicht geglaubt hätte. Durch sie und ihren Mann Sandro waren die Drachenfreunde 2018 zum ersten Mal in die Region gelockt worden und blieben der sanft hügeligen Rhön gern treu. Nun schon das fünfte Drachenfest richtet der Feuerwehrverein Hermannsfeld am Dachsberg mit seinem bekannten Weltfriedenskreuz aus.