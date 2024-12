Auch beim eigentlichen Weihnachtsfest, das die Royals stets auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk feiern, wird Andrew in diesem Jahr nicht dabei sein. William und Kate hingegen wollen in Sandringham wieder dabei sein, sagte eine Palastsprecherin. Die Familie zeigt sich dort stets am ersten Weihnachtsfeiertag beim Kirchgang. Anders als bei den meisten britischen Familien gibt es die Bescherung bei den Royals aber schon am Heiligabend - eine Tradition, die sie ihren deutschen Vorfahren verdanken.