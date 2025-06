Großbritannien Wie der Vermisstenfall Maddie zum Mediensturm wurde

Die inzwischen eingestellte Wochenzeitung "News of the World" veröffentlicht Tagebucheinträge von Kate McCann aus der Zeit der Entführung ohne deren Zustimmung - und muss sich später öffentlich dafür entschuldigen.

Sind die McCanns mit ihrer Strategie gescheitert?

Mehr als eine Million Pfund an Schmerzensgeld und Entschädigungszahlungen an die McCanns und ihre Freunde fließen in eine Stiftung, die das Paar gründet. Mit deren Hilfe wollen sie die Suche nach ihrer Tochter finanzieren. Sie lassen nichts unversucht: Privatdetektive, Besuch beim damaligen Papst Benedikt, ein Gespräch mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey - alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, um auf das Schicksal ihrer Tochter aufmerksam zu machen.

Lange Zeit sieht es so aus, als seien die McCanns mit dieser Strategie gescheitert. Doch sollte sich der Verdacht der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen Christian B. erhärten, könnte sich diese Bewertung dramatisch ändern. Auch wenn das ihre noch immer nicht aufgegebene Hoffnung, ihre Tochter lebend zu finden, zerstören dürfte. Anders als die britischen Ermittler geht die deutsche Staatsanwaltschaft fest davon aus, dass Madeleine tot ist.