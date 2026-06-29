Großbritannien Was Andy Burnham mit Großbritannien vorhat

Machtverlagerung aus Westminster: Die Dezentralisierung der britischen Politik steht im Mittelpunkt von Burnhams Vorhaben. Im Zuge dessen sollen Teile des Regierungsapparates aus der Downing Street mit einem "Number 10 North"-Büro in den Norden Englands nach Manchester verlegt werden. Den einzelnen Regionen sollen zudem deutlich mehr Kompetenzen übertragen werden.

Verbesserung der Lebensstandards: In "jeder Postleitzahl" soll es künftig Wachstum geben, so der Labour-Politiker. Dafür wolle er etwa die Gewerbesteuer umfassend reformieren, um sogenannte "High Streets" mit Pubs und Einzelhändlern wiederzubeleben.

Bildung: Burnham will die Gleichstellung von akademischer und beruflicher Bildung vorantreiben. "Die Zeiten eines Schulsystems, das ausschließlich auf den Weg zur Universität ausgerichtet ist, werden ein Ende finden." Auch mehr Praktikums- und Ausbildungsplätze sowie bessere Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt sollen geschaffen werden.

Sozialpolitik: Als Beispiel für drängende soziale Vorhaben nannte Burnham etwa die Wohnungskrise in Großbritannien. Dabei versprach er "das größte Programm zum Bau von Sozialwohnungen seit der Nachkriegszeit".

Es gilt als so gut wie sicher, dass Burnham Starmer beerben wird, der vor einer Woche seinen Abgang angekündigt hatte. Bisher ist er der einzige Kandidat für den Posten des Parteichefs und damit Premierminister. Sollte sich dies ändern, muss sich Burnham einem aufwendigen Auswahlverfahren der Partei stellen. Bringt sich kein anderer Labour-Abgeordneter ins Rennen, wird Burnham schon im Juli Regierungschef.