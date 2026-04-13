Liverpool - Die Ermordung von drei Mädchen im englischen Southport hätte einer langwierigen Untersuchung zufolge auch von der Familie des Täters verhindert werden können. Hätten die Eltern des damals Minderjährigen dessen eskalierendes Verhalten vor den Morden gemeldet und die Behörden es nicht versäumt, das Risiko zu sehen, wären die Morde "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geschehen", sagte der Vorsitzende der öffentlichen Untersuchung, Adrian Fulford, in Liverpool. Die Eltern trügen eine "erhebliche Mitschuld". Strafrechtliche Konsequenzen hat das zunächst aber nicht.