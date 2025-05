London - Die britische Rockband "The Who" hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt - schon wieder. Nach vielen Jahren der großartigen Arbeit sei die Zeit für eine Veränderung gekommen, schrieb Gitarrist Pete Townshend bei Instagram. Starkey arbeite an vielen neuen Projekten. Der Schlagzeuger gab allerdings an, es sei keine einvernehmliche Trennung gewesen.