Der Großteil der Spenden an Starmer kam von dem Millionär Waheed Alli. Auch Vize-Labour-Chefin Angela Rayner war in die Kritik geraten, weil sie in Begleitung eines weiteren Labour-Abgeordneten in einer Luxusimmobilie Allis in New York übernachtet hatte, dies aber nur teilweise offenlegte.