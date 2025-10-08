Julia W. soll der Anklage zufolge die McCanns immer wieder um einen DNA-Test gebeten haben. Diese lehnten das ab. Sie sind sich sicher, dass es sich bei Julia W. nicht um ihre Tochter handeln kann. "Ich kann nicht sagen, wie Madeleine jetzt aussieht, aber wenn ich ein Foto von ihr sähe, würde ich sie erkennen", sagte Kate McCann laut der Nachrichtenagentur PA vor Gericht. Gerry McCann sagte demnach, es ergebe keinen Sinn, dass Madeleine angeblich in Polen aufgewachsen sein soll. Die Polizei habe zudem signalisiert, dass sie nicht davon ausgehe, dass es sich bei Julia W. um Madeleine handle.