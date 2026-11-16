Legendärer Spionage-Thriller Robert Pattinson wird der neue James Bond

London - Seit Jahren wurde spekuliert, jetzt steht der neue James-Bond-Darsteller endlich fest. Robert Pattinson wird den berühmten Geheimagenten in Zukunft spielen. Das gab Amazon MGM Studios laut der offiziellen 007-Webseite bekannt. Der 40-jährige Engländer wird damit Nachfolger von Daniel Craig, der sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" von der Rolle verabschiedet hatte. Seitdem waren zahlreiche Schauspieler für die 007-Rolle gehandelt worden. Der Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen.