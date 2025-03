Großbritannien Nach Schiffsunglück in Nordsee: Kapitän festgenommen

Die "Solong" war am Montagvormittag mit dem Öltanker "Stena Immaculate" zusammengestoßen. Ein Austritt von darauf geladenem Flugzeugtreibstoff aufgrund des Zusammenstoßes habe "begrenzte" Auswirkungen, teilte das US-Schifffahrtsunternehmen Crowley der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Es sei noch unklar, wie viel Treibstoff bei der Kollision ins Meer gelangt sein könnte, aber eine erste Überprüfung habe ergeben, dass es aufgrund der Brände auf beiden Schiffen verdampft sei, so das Unternehmen laut PA.