Großbritannien Millionen Menschen feiern Karneval in London

Bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige

Nachdem am Sonntag bereits die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer durch die Straßen gezogen waren, zeigten am Montag die Erwachsenen ihr Können. Bis zu zwei Millionen Teilnehmer und Schaulustige zog es nach Schätzungen der BBC an den beiden Tagen auf die Straßen.