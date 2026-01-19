Doch ob die Kläger auch im Verfahren gegen ANL Erfolg haben werden, gilt als fraglich. So widerrief ein wichtiger Zeuge frühere Aussagen, wonach er als Privatdetektiv im Auftrag der "Daily Mail" an illegalen Recherchemethoden beteiligt gewesen sein soll.

Was treibt Prinz Harry an?

Immer wieder hat Harry deutlich gemacht, dass er den Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 in Paris den Paparazzi anlastet, die ihr und ihren Begleitern damals auf den Fersen waren. Mehrmals deutete er an, dass er befürchtet, seine Frau Meghan könne ein ähnliches Schicksal ereilen.

Auch den Austritt aus dem engeren Kreis der Königsfamilie, den er und Meghan vor gut fünf Jahren vollzogen hatten, und das Zerwürfnis mit Angehörigen auf beiden Seiten lastet er teilweise den Boulevardmedien an, die ihm seit seiner Kindheit auf Schritt und Tritt folgen.