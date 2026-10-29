London - Im hohen Alter kehrte Sir Patrick Stewart auf die Kommandobrücke eines Raumschiffs zurück. 18 Jahre nach seinem letzten Einsatz als Captain Jean-Luc Picard im Kinofilm "Star Trek: Nemesis" war der britische Schauspieler wieder in der Rolle seines Lebens zu sehen. Mit Ende 70 spielte er in der TV-Serie "Star Trek: Picard" noch einmal den aufrichtigen, zuverlässigen und manchmal etwas steifen Kultkapitän. Dabei hatte er eigentlich längst mit Picard abgeschlossen. Nun ist Stewart im Alter von 86 Jahren gestorben, wie seine Sprecherin Kelly Bush Novak mitteilte.