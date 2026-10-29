Enterprise-Gehalt für Stewart "unvorstellbar"

"Science-Fiction hat mich überhaupt nicht interessiert", sagte Stewart einmal der "Los Angeles Times". "Was ich interessant fand, war, dass es vor der Kamera und in Kalifornien stattfand." Außerdem hob es ihn in eine neue Gehaltsklasse. "Ich konnte nicht glauben, was mein Gehalt pro Folge sein sollte - unvorstellbar. Ich konnte mir das nicht ausmalen, und ehrlich gesagt, hatte ich das auch nie angestrebt. Ich habe einfach die Arbeit geliebt, in Werken von Shakespeare und anderen großen Dramatikern zu spielen."