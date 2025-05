In einer Stellungnahme vor einigen Tagen wiesen die Rapper die Vorwürfe zurück. Man habe in keiner Weise zu Gewalt aufgerufen. Trotzdem entschuldigten sie sich bei den Familien von Jo Cox und David Amess. Die beiden Abgeordneten waren in den vergangenen Jahren ermordet worden. Von der Hamas und der Hisbollah, die unter anderem von der EU als Terrororganisationen eingestuft werden, distanzierten sich die Rapper. Ansonsten gaben sie sich weitgehend uneinsichtig. Ihrer Darstellung zufolge sollen die umstrittenen Äußerungen als Vorwand dienen, um legitime Kritik am Gaza-Krieg mundtot zu machen.