Große Verwüstungen hat ein Sturm am Samstagabend im Schwimmbad Großbreitenbach angerichtet. Wie Schwimmmeister Ralf Sommer im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt, seien drei große Pappeln nahe der Aufbereitungsanlage auf den Container gefallen, Äste seien im Nichtschwimmerbecken gelandet. „Es war wohl eine Art Windhose, in der Umgebung war es relativ ruhig, doch das Schwimmbad hat er schwer erwischt“, so der Schwimmmeister. Die Wurzelballen seien abgerissen. Die Wasserversorgung wurde nun erst einmal unterbrochen. Das genaue Ausmaß der Schäden solle am Montag ermittelt werden, dann starten auch die Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät. Es werde einige Zeit dauern, die gut 18 Meter langen Pappeln zu bergen. Die Situation sei ärgerlich, doch befinde sich das Bad noch in der Vorbereitung für die kommende Saison. Bis zur Eröffnung sei zum Glück noch Zeit. Vergangenes Jahr hatte das Bad Mitte Juni die Saison eröffnet.