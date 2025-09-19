In der Niederschrift des Rechnungsprüfungsamtes gingen die Prüfer auch auf die Entwicklung des Tourismus ein. Rechnung – das sagt schon aus, dass sich die Prüfer mit den Finanzen beschäftigten. Dabei ging es unter anderem um die Entwicklung der Kurtaxebeiträge für die Jahre 2021 bis 2023. Mitbestimmt wurde diese Entwicklung von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, während der teilweise kein Tourismus möglich war.