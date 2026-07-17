Bis zum 30. Juni 2028 soll für die Landgemeinde Großbreitenbach die kommunale Wärmeplanung erstellt sein. Dafür wird für anderthalb Jahre eine Stelle im Bauamt mit neuen Aufgaben versehen. Die Planungsarbeiten für die kommunale klimaneutrale Wärmeversorgung wird gefördert. 55.249 Euro stehen zur Verfügung. Der Mitarbeiter aus dem Bauamt soll die Planer mit dem Bereitstellen von Informationen und der Erarbeitung von Unterlagen unterstützen, sagt Bauamtschefin Kerstin Hoffmann.