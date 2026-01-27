Schnee und Frost als Grund für die Unterbrechung der Bauarbeiten in der Marienstraße sorgten dafür, dass der Ausbau nicht wie beabsichtigt im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnte. Die Arbeiten waren aber so weit vorangeschritten, dass die Zufahrten zu den Grundstücken wieder frei waren und eine Verkehrsfreigabe erfolgen konnte. Die Restarbeiten sollen sich im Frühjahr anschließen. Dazu gehören Pflasterarbeiten.