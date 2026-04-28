Es sind die Ehrenamtlichen, die mit hohem Engagement das Landleben bereichern. Ob als Übungsleiter, Vereinsmitglied, Ehrenamtler in Eigenregie – sie ermöglichen Jung und Alt eine sinnvolle, aktive und belebende Freizeitgestaltung. Dass der Spaß trotz all dem Aufwand und den Mühen nicht zu kurz kommt, davon berichten die zehn Ortschaftsbürgermeister der Landgemeinde Großbreitenbach, die jeweils einen Ehrenamtler aus ihren Reihen holten. Trotz individueller Ehrung stehen sie stellvertretend für viele.