Es waren nicht nur die Rechnungsprüfer, die auf verschiedene Missstände bezüglich der Friedhofssatzung der Landgemeinde Großbreitenbach hingewiesen hatten. Es mussten sowieso einige Dinge korrigiert werden, sagte Hauptamtsleiterin Anna Grimm, die nach der Behandlung des Themas Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung diese nun im Stadtrat zur Beschlussfassung einbrachte. Durch die Kommunalaufsicht sei die Anpassung der Friedhofssatzung gewürdigt worden, bei der Friedhofsgebührensatzung würde sie noch ausstehen. Für die Erarbeitung der Gebührensatzung habe man sich externe Hilfe geholt.