Am Sportlerheim in Großbreitenbach liege einiges im Argen, weshalb es Überlegungen für einen Umbau oder Neubau gibt. Wie Landgemeindebürgermeister Peter Grimm in der ersten Stadtratssitzung des Jahres 2026 erläuterte, müsse einiges an den Sanitäranlagen gemacht werden. Die Grundleitungen seien in einem desolaten Zustand. Es habe eine Kanalbefahrung gegeben, bei der festgestellt wurde, dass der Kanal teilweise mit Wurzeln durchsetzt sei.