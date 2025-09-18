Der Herbst beginnt traditionell in Großbreitenbach mit einem Konzert von Onkel Tom und Huck. Sie rocken wieder am Samstag, den 20.​ September, ab 19 Uhr die Bühne der Museumsscheune in Großbreitenbach. Damit wird der Kindertag für die Erwachsenen eine wahre Nacht zum Feiern, denn erfahrungsgemäß ist nicht schon nach zwei Stunden Schluss, inklusive Pause. Hinter den beiden Unplugged-Vollblutmusiker stecken Thomas „Tom“ Keilhauer und Ronny „Huck“ Herrmann. Sie präsentieren Songs von Renft, City, Gundermann, Stoppok, Metallica, Clapton, Zeppelin und anderen. Musik zum Tanzen erklingt von ihren Gitarren aus ihren Kehlen. Zum Tanz musste man die Gäste bisher nie lange bitten. Die Einladung an das Duo für ein Konzert in Großbreitenbachs Museumsscheune spricht jedes Jahr die Bibliotheksleiterin aus. Die Bibliothek ist der Veranstalter.