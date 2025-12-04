Nichts ist so sicher und gleichzeitig bedenklich wie die in den vergangenen Jahren erlebten und sich fortsetzenden Klimaveränderungen mit all ihren, meist nur negativen, Folgen. Das gilt sowohl im Großen (siehe die aktuellen Überschwemmungen in Südostasien) als auch im Kleinen – und zu Letzterem gehört eben auch der Breitenbach. Hier geht es aktuell um sinnvolle Schutzmaßnahmen gegen bereits jetzt abzusehende Folgeerscheinungen nach extremer und lang andauernder Sommerhitze und -trockenheit, wenn Gewässer trocken fallen können, aber auch gegen Starkregen, der zu Überflutungen führen und den mäandernden Bachlauf rasch verändern könnte.