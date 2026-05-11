Die Türen der Turnhalle im Sportzentrum Am Hammertor in Großbreitenbach hatten sich am vergangenen Samstag gerade geöffnet, als die ersten Kunden gezielt jene Tische ansteuerten, auf denen Bekleidung in der gesuchten Größe für ihren Nachwuchs lag. Von der Babygröße 50 bis Bekleidung für Erwachsene war vor allem Frühjahr- und Sommerbekleidung zum Weiterverkauf bestimmt. Manches darunter noch ungetragen.