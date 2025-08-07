Die Thüringer Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) wird sich viele deutliche Worte anhören müssen auf ihrer Möglichmacher-Tour. Dabei dürften ihr die Probleme von Unternehmen nicht unbekannt sein. Als Mitarbeiterin im elterlichen Bauunternehmen und später geschäftsführende Gesellschafterin sind ihr viele der Dinge bekannt, die am Mittwoch zum Firmenstammtisch der Landgemeinde Großbreitenbach zur Sprache kamen. Wer mit am Tisch saß wusste, man begegnet sich hier auf Augenhöhe.