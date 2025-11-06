Es sieht nicht gut aus um die Feuerwehren in der Landgemeinde Großbreitenbach. Nicht nur die Zahl der Einsatzkräfte schwindet, sondern auch die Einsatzbereitschaft. Stadtbrandmeister Uwe Fröhlich stellte vor den Mitgliedern des Stadtrates der Landgemeinde und den Gästen eine Feuerwehrstatistik vor. Auch wenn man es in der Verwaltung der Landgemeinde nicht gern hört, „wer in der Landgemeinde arbeitet, sollte in der Lage sein, zu jeder Alarmierung auszurücken“, bezog sich Fröhlich auf frühere Praxis, dass Mitarbeiter des Bauhofes die Reihen der Einsatzkräfte stärken. Heute sehe er dort nicht die Aktivsten der Feuerwehr.