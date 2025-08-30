Wieder einmal konnten die „Schattenwölfe Großbreitenbach“ Gold für die Landgemeinde Großbreitenbach holen. Dafür waren sie Mitte August Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaft-3 D des Deutschen Bogensportverbandes auf Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda. Vier Mitglieder aus dem Verein Schattenwölfe Großbreitenbach nahmen daran teil. Darunter die Newcomer Isabel und Max Brückner. Die zweifache Deutsche Vizemeisterin Inka Höhn und die Deutsche Meisterin in der Klasse „Damen Langbogen“ von 2017, Annie Müller, vervollständigten das Quartett.