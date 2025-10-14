Es ist doch immer toll, wenn man selbst etwas herstellen kann und dann in einer solchen Qualität, dass es sich auf jeden Fall für ein Geschenk eignet. Am Mittwoch, dem 15. Oktober, öffnet dafür das Thüringer Wald-Kreativ-Museum in Großbreitenbach von 11 bis 13 Uhr seine Türen und lädt zum Kräuterseifeherstellen ein. Eine prima Gelegenheit, der Langeweile in den Ferien zu entkommen. Kinder können sich ausprobieren, Eltern das Museum kennenlernen. Aus Rohseife werden Duft- und Kräuterseifen hergestellt. Verschiedene Düfte stehen zur Auswahl. Unterschiedliche Formen sind vorhanden, die den Seifen ihr Aussehen geben. Es ist ein schönes Produkt, das sich ideal zum Verschenken eignet oder eine Erinnerung aus der Urlaubsregion sein kann. Das Kreativangebot richtet sich an die Ferienkinder.