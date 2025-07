Die Räucherforellen, die am vergangenen Samstag der Angelverein Großbreitenbach an den Mann und die Frau brachten, stammten nicht aus den Angelgewässern, die vom Verein gepachtet werden. Man kauft die Forellen zu und räuchert sie am Vereinsheim in der Greinerstraße in Großbreitenbach. Es werde hart kalkuliert, damit es sowohl für den Verein als auch die Gäste attraktiv ist. Die einen arbeiten dadurch ohne Verlust, die anderen können sich sicher sein, frischen Fisch zu bekommen.