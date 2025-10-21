„Vom Thüringer Wald nach Brasilien“ heißt das Buch, das Dieter Lange, Hans-Günter Schneider und Professor André Fabiano Voigt am Dienstag, dem 21. Oktober, um 19 Uhr im Thüringer Wald-Kreativ-Museum in Großbreitenbach vorstellen. Darin verarbeitet ist die Geschichte der Zwangsaussiedlung von 154 Böhlener Männern, Frauen und Kinder und die Suche nach Nachfahren der Zwangsausgesiedelten 150 Jahre später. Die beiden Böhlener Dieter Lange und Hans-Günter Schneider machten sich dafür auf den Weg nach Brasilien. Wen trafen sie dort an, und wie wurden sie empfangen? Was genau geschah eigentlich 1852? Wie erging es den Ausgebürgerten in Brasilien? Und was hat das alles mit den Xoklengindianern zu tun?