Für Juliane Macholdt war es kein Aprilscherz, als sie am 1. April 1988 das erste Mal eine Blutspende abgab. In dieser Woche war es zum 100. Mal. Die ersten Blutspenden trug der Betriebsarzt der Relaistechnik Großbreitenbach noch in den grünen SV-Ausweis ein. Den ersten Spenderausweis, den es nach der Wende gab, hatte sie am Montag dabei und zeigte ihn Christian Streichardt, der als Gebietsreferent für das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) mit einem kleinen Präsent der treuen Spenderin dankte.