Die zwei Regen- und Kältetage zu Wochenbeginn haben die 21 Kinder nicht abgeschreckt, die letzte Ferienwoche für einen Schwimmkurs zu nutzen. Im Freibad Großbreitenbach wird er von der Sportjugend angeboten. Fünf Betreuer stehen ihnen zur Seite. Der Fußballsportverein (FSV) Großbreitenbach stellt das Sportlerheim zum Umziehen und für den Aufenthalt zur Verfügung – bei Starkregen wird gerätselt, gespielt, gemalt –, das Unternehmen Wiegand-Glas versorgt die Kursteilnehmer mit einem Mittagessen.