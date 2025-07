Am Mittwoch vor einer Woche war aus bisher unbekannter Ursache in der Nähe des Orts Gösselsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt das Feuer ausgebrochen. Am Ende brannten mindestens 250 Hektar Wald. Das gilt als die größte bekannte Waldbrandfläche in Thüringen seit mindestens rund 30 Jahren.