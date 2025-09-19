Donnerstagabend: Über Teilen der Stadt liegt ein beißender Gestank – wie brennender Kunststoff, berichten Hildburghäuser. In der ganzen Stadt heulen die Sirenen der Einsatzfahrzeuge. Um 17.54 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert. Eine Maschine mit einem 5000 Liter fassenden Öltank der Metallverarbeitungs-Firma Maier Präzisionstechnik brennt. „Beim Eintreffen war die Halle komplett verraucht. Die Maschine selbst hat zwar stark geraucht, aber es war kein offenes Feuer sichtbar“, sagt Einsatzleiter Johannes Adam von der Freiwilligen Feuerwehr in Hildburghausen.