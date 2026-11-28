Alsfeld - Ein Großbrand bei einem Hersteller von Grillanzündern hat einen geschätzten Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, brannte in der Nacht die gesamte Firmenhalle im mittelhessischen Alsfeld, auch das Dach stürzte ein. "In der teilweise dreistöckigen Halle befinden sich auf sämtlichen Etagen Brennstoffe in unterschiedlichster Form, was zu immenser Hitze und Rauchentwicklung führte", hieß es weiter.
Großbrand Millionenschaden nach Feuer bei Grillanzünder-Hersteller
dpa 28.11.2026 - 10:45 Uhr