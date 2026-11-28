150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk konnten demnach verhindern, dass sich das Feuer auf Nachbargebäude ausbreitete. Am Morgen sei es ihnen gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Den Angaben zufolge sollen die Nachlöscharbeiten noch bis zum Mittag andauern. Die Bevölkerung war wegen starker Rauchentwicklung gewarnt worden, dies wurde später aufgehoben. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.